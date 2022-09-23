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1 час назад

GTA 6 может выйти в 2025 году

Чемпионат.comиещё 1

После масштабного слива GTA 6 геймеры начали выяснять, какие актёры подарили внешность или голос главным героям игры, парню Джейсону и девушки Люсии. С первым пока проблемы, а вот выяснить актрису, работавшую над Люсией, удалось довольно быстро.

GTA 6 может выйти в 2025 году
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ещё в июле на странице Александры Кристины Эчаварри нашли упоминание работы над видеоигрой Take-Two (владелицы Rockstar), а теперь появились и другие доказательства её причастности к GTA 6. На странице актрисы на IMDb можно увидеть GTA 6, играет Эчаварри, как и предполагалось, Люсию.

На том же IMDb указано и время выхода игры, это 2025 год. Сама Rockstar ещё не называла дату выхода игры. Она звучит вполне правдоподобно, если Rockstar, как и заявляла, действительно продолжит в спокойном темпе разрабатывать GTA 6. К тому же это сходится с информацией инсайдера Тома Хендерсона, который говорил про релиз не раньше 2025 года.

GTA 6, предположительно, выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series.

Игры,Том Хендерсон,
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