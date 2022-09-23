GTA 6 может выйти в 2025 году

После масштабного слива GTA 6 геймеры начали выяснять, какие актёры подарили внешность или голос главным героям игры, парню Джейсону и девушки Люсии. С первым пока проблемы, а вот выяснить актрису, работавшую над Люсией, удалось довольно быстро.

Ещё в июле на странице Александры Кристины Эчаварри нашли упоминание работы над видеоигрой Take-Two (владелицы Rockstar), а теперь появились и другие доказательства её причастности к GTA 6. На странице актрисы на IMDb можно увидеть GTA 6, играет Эчаварри, как и предполагалось, Люсию.

На том же IMDb указано и время выхода игры, это 2025 год. Сама Rockstar ещё не называла дату выхода игры. Она звучит вполне правдоподобно, если Rockstar, как и заявляла, действительно продолжит в спокойном темпе разрабатывать GTA 6. К тому же это сходится с информацией инсайдера Тома Хендерсона, который говорил про релиз не раньше 2025 года.