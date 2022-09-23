В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 59.83EUR 58.94
Войти в почту
1 час назад

В сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 2 будет 16 миссий

Чемпионат.com

Согласно датамайнеру из сайта Insider Gaming, в сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 2 будет 16 миссий. Появились и их названия, однако важно помнить, что к релизу некоторые из названий могут измениться.

В сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 2 будет 16 миссий
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Примечательно, что в списке есть миссия Backstapped («Удар в спину»). Это вполне может быть миссия с предательством Шепарда, в оригинале она называлась Loose Ends («Незаконченные дела»). О появлении этого уровня официально пока неизвестно.

Какие миссии будут в Call of Duty: Modern Warfare 2

  • Backstabbed
  • Border
  • Convoy Chase
  • Gunship
  • Intercept
  • Marina
  • Montage
  • Nightwar
  • Party
  • Prison
  • Shadowbase
  • ShipAF
  • Stolen
  • Strike
  • Tower
  • Wounded
Ещё в списке есть миссия ShipAF, известная как Dark Water. Разработчики из Infinity Ward официально продемонстрировали её ранее.

Call of Duty: Modern Warfare 2 выйдет 28 октября на всех актуальных платформах. А доступ к кампании предзаказавшие получат уже 20-го числа.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители