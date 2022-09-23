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49 минут назад

Blizzard представила синематик World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic

Игромания.ру

Blizzard опубликовала кинематографический трейлер дополнения Wrath of the Lich King к классической версии World of Warcraft.

Blizzard представила синематик World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Напомним, что Wrath of the Lich King Classic выходит 27 сентября в 01:00 МСК. Покупать его не нужно — для доступа в классическую версию со всеми обновлениями и дополнениями можно просто оплатить подписку World of Warcraft.

Поклонникам ванильной версии игры представится возможность вернуться в 2007 год и заново пережить события одного из лучших дополнений к World of Warcraft. Им откроется новый континент, Нордскол, где в Цитадели Ледяной короны ждёт опасный противник: падший принц Артас Менетил, Король-лич.

В игре появится первый героический класс: Рыцари смерти начинают игру сразу с 55 уровня. Игроки смогут освоить новую профессию, Начертание, а максимальным уровнем героев становится 80. Одновременно расширяется дерево талантов и максимальный уровень навыков.
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