Blizzard представила синематик World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic

Blizzard опубликовала кинематографический трейлер дополнения Wrath of the Lich King к классической версии World of Warcraft.
Напомним, что Wrath of the Lich King Classic выходит 27 сентября в 01:00 МСК. Покупать его не нужно — для доступа в классическую версию со всеми обновлениями и дополнениями можно просто оплатить подписку World of Warcraft.
Поклонникам ванильной версии игры представится возможность вернуться в 2007 год и заново пережить события одного из лучших дополнений к World of Warcraft. Им откроется новый континент, Нордскол, где в Цитадели Ледяной короны ждёт опасный противник: падший принц Артас Менетил, Король-лич.