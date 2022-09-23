В Steam появился новый раздел с самыми популярными и продаваемыми играми

В Steam добавили новый раздел с самыми популярными и продаваемыми играми, в котором можно ознакомиться с рейтингами проектов в реальном времени, списками еженедельных бестселлеров и ежемесячными лучшими новинками.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Раздел приходит на смену старой странице со статистикой. Как сообщает Valve, рейтинг игр базируется на объёме всей выручки, включая все источники доходов, в том числе продажи дополнительного контента и внутриигровые покупки.

Новый способ подсчёта доходов будут применять в различных списках лучших игр по всему магазину Steam, включая вкладку «Лидеры продаж» на домашней странице, страницы жанров и меток. Подробнее о разделе можно прочитать здесь (на русском языке).

Игромания.ру