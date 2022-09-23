В Return to Monkey Island нашли камео геймдиректора The Last of Us и Uncharted 4

Журналист Eurogamer заметила во время прохождения Return to Monkey Island любопытный момент — в игре «появился» Нил Дракманн, геймдиректор обеих The Last of Us и Uncharted 4 из Naughty Dog.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Похоже, что камео Дракманна оказалось настолько неожиданным, что в игре его сложно заметить. Имя разработчика нашли в финальных титрах Return to Monkey Island, а позже находка неофициально подтвердилась благодаря Twitter.

Вчера Дракманн оставил сообщение, в котором поблагодарил создателей Return to Monkey Island за то, что те помогли ему достичь «высшую цель в жизни». К твиту он приложил скриншот с главным героем игры и персонажем, которому, судя по всему, он и подарил свой голос.

«До сих пор не могу поверить! Аааааа!»

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Кроме того, Дракман не раз выражал свою поддержку команде Return to Monkey Island и делился своим восторгом от игры в Twitter.