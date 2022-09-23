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1 час назад

Бета Call of Duty: Modern Warfare 2 стартовала на ПК и Xbox

Чемпионат.comиещё 2

Activision запустила третью стадия бета-тестирования Call of Duty: Modern Warfare 2. С сегодняшнего дня в игру могут окунуться абсолютно все владельцы консолей PS4 и PS5, а также предзаказавшие шутер на ПК и Xbox. Напомним, что тестирование продлится вплоть до 26 сентября.

Бета Call of Duty: Modern Warfare 2 стартовала на ПК и Xbox
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Расписание тестирования Modern Warfare 2

  • 22–23 сентября — для предзаказавших на Xbox, ПК и для всех на PlayStation.
  • 24–26 сентября — для абсолютно всех игроков на ПК, Xbox и PlayStation.

Во время беты пользователи смогут разблокировать до 10 наград, которые затем можно будет использовать в полной версии игры. Call of Duty: Modern Warfare 2 выходит 28 октября, предзаказавшие получат доступ к сюжетной кампании на восемь дней раньше — 20-го числа.

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