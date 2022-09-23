Бета Call of Duty: Modern Warfare 2 стартовала на ПК и Xbox

Activision запустила третью стадия бета-тестирования Call of Duty: Modern Warfare 2. С сегодняшнего дня в игру могут окунуться абсолютно все владельцы консолей PS4 и PS5, а также предзаказавшие шутер на ПК и Xbox. Напомним, что тестирование продлится вплоть до 26 сентября.

Во время беты пользователи смогут разблокировать до 10 наград, которые затем можно будет использовать в полной версии игры. Call of Duty: Modern Warfare 2 выходит 28 октября, предзаказавшие получат доступ к сюжетной кампании на восемь дней раньше — 20-го числа.