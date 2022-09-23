Новая версия Windows 11 серьёзно ухудшает работу игр

Недавно Microsoft выпустила большое обновление Windows 11 под названием 22H2. Разработчики исправили множество ошибок и добавили функции, которые есть в Windows 10 и Windows 7, включая перетаскивание ярлыков и файлов на панель задач. Кроме того, не забыли и о об улучшении игр в оконном режиме и усовершенствовали работу Auto HDR и VRR — эти функции раньше включались только на полном экране.

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Судя по всему, без ошибок не обошлось: первые пользователи сообщают о том, что апдейт серьёзно снижает производительность в играх. Как рассказывают сразу несколько пользователей Reddit, в некоторых играх процессор используется всего лишь на 5%, а в других происходят лаги, зависания и прочие неприятные вещи. По большей части ошибки встречаются на видеокартах NVIDIA.