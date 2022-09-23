Игроки раскритиковали геймплей Diablo 4 после финала

С ежедневными заданиями игрокам нужно будет проводить в новой Diablo два-три часа. Пропустите день – и вы упустите прогресс. Хотите играть более трёх часов в день? Жаль, но в этом случае ваш прогресс замедлился. Это ужасная система, которая контролирует взаимодействие с игрой. В Diablo 2 и 3 я могу играть 10 часов один день в неделю и добиться такого же прогресса, как если бы я играл по два часа пять дней подряд.