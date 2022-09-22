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2 часа назад

Какой будет новая Resident Evil, ещё не решили

Чемпионат.com

Resident Evil — популярная серия хоррор-игр, которая насчитывает несколько частей. Последние две, Resident Evil 7 и Resident Evil Village, выполнены с видом от первого лица, что позволило освежить франшизу и попробовать что-то новое.

Разработчики еще не решили, какой будет новая игра Resident Evil
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В недавнем интервью на Tokyo Game Show 2022 разработчик Кэнто Киносита рассказал, что будущие Resident Evil могут быть как от первого лица, так и от третьего. По мнению Киноситы, вид от первого лица усложнил Resident Evil в разы, да и не каждому фанату он понравился, однако исключать его полностью нельзя.

Чемпионат.com

Я смог ощутить чувство страха, характерное только для вида от первого лица. С другой стороны, также говорили про одиночество, когда не видишь игрока и не знаешь, есть ли вокруг враги.

Именно из-за жалоб в скором полном издании Resident Evil Village появится возможность игры от третьего лица. Вместе с изданием выйдет и дополнение Shadows of Rose, в котором нужно будет играть за дочь Итана Уинтерса.

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