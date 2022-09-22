Разработчики еще не решили, какой будет новая игра Resident Evil

Resident Evil — популярная серия хоррор-игр, которая насчитывает несколько частей. Последние две, Resident Evil 7 и Resident Evil Village, выполнены с видом от первого лица, что позволило освежить франшизу и попробовать что-то новое.

В недавнем интервью на Tokyo Game Show 2022 разработчик Кэнто Киносита рассказал, что будущие Resident Evil могут быть как от первого лица, так и от третьего. По мнению Киноситы, вид от первого лица усложнил Resident Evil в разы, да и не каждому фанату он понравился, однако исключать его полностью нельзя.