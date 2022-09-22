Ubisoft стала самым популярным издателем в Steam

11 Bit Studios составила топ самых популярных издателей в Steam по количеству подписчиков, а игровой эксперт Саймон Карлесс его опубликовал. Ubisoft оказалась самым популярным издателем, несмотря на то что компания ушла с площадки в 2019 году и её новые игры на платформе Valve недоступны.
У Ubisoft в Steam более 930 тыс. подписчиков, второй по популярности идёт Bandai Namco с более чем 820 тыс. подписанных игроков, третьей стала Capcom, а четвёртой — Bethesda.
Топ-10 самых популярных издателей в Steam по количеству подписчиков
Саймон Карлесс отмечает, что подписчики в Steam играют важную роль. Когда издатель выпускает новую игру, то все его подписчики автоматически получают уведомление о релизе — это помогает продажам и продвижению тайтлов на платформе Valve.