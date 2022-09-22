Игры бесплатно по PS Plus раздают с оглядкой на фильмы

С PS Plus Extra мы хотим помочь издателям в управлении жизненным циклом их игр. Я работал с эксклюзивами PlayStation, и там как с фильмами. Сначала лента выходит в кинотеатрах, а потом появляется на цифровых площадках в том числе по подписке. Таким образом, фильм зарабатывает на том, что доходит до новой аудитории. Мы верим в такую модель релиза премиум-игр, когда их добавление в PS Plus Extra через какое-то время поможет им найти новую аудиторию.