Игры бесплатно по PS Plus раздают с оглядкой на фильмы

С PS Plus Extra мы хотим помочь издателям в управлении жизненным циклом их игр. Я работал с эксклюзивами PlayStation , и там как с фильмами. Сначала лента выходит в кинотеатрах, а потом появляется на цифровых площадках в том числе по подписке. Таким образом, фильм зарабатывает на том, что доходит до новой аудитории. Мы верим в такую модель релиза премиум-игр, когда их добавление в PS Plus Extra через какое-то время поможет им найти новую аудиторию.

Аналогичную позицию ранее высказывал глава PlayStation Джим Райан. По его словам, выход блокбастеров в духе The Last of Us и God of War Ragnarok сразу по подписке попросту невыгодно.