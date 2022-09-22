Фанаты воссоздают карту GTA 6 на основе утечки

После крупной утечки GTA 6 на прошлых выходных Take-Two и Rockstar активно удаляют все следы существования скриншотов и роликов в интернете. Однако фанатское сообщество Grand Theft Auto решило отправиться во все тяжкие и начало создавать наброски скриншотов в Paint и воссоздавать карту Вайс-Сити посредством других графических редакторов.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

По слитым скриншотам игроки также делают примерные наброски, пытаясь хотя бы приблизительно понять масштабы GTA 6 с помощью «Гугл-карт». Результатам стал набросок игрового мира, к которому пришло сообщество всего за несколько дней.