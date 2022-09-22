Лучшие игровые ноутбуки 2022 — подборка

С началом учебного года спрос на ноутбуки всегда повышается: осенью самые разные группы покупателей ищут достойный компьютер, который можно взять с собой куда угодно. В том числе это касается и игровых ноутбуков — сегмента, где конкуренция как никогда высока. Портал 3dnews.ru подготовил подборку лучших игровых ноутбуков, которые можно найти в российских магазинах.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Dell G515-5510

Видео дня

Процессор: Intel Core i5-10200H 2,4 ГГц

Оперативная память: 8 ГБ DDR4 + один свободный слот

Видеокарта: GeForce GTX 1650 (GDDR6, 4 ГБ)

Экран: 15,6” WVA (Full HD)

Накопитель: 512 ГБ SSD

Емкость аккумулятора: 4242 мА*ч

Цена: от 50 000 руб

Dell G515-5510 — один из самых бюджетных вариантов, который более-менее потянет современные игры на приемлемом уровне. Не самые плохие характеристики и железо, однако ценовой сегмент напоминает о себе пластиковым корпусом, посредственным экраном и колонками. Громкость вентиляторов тоже оставляет желать лучшего, но, опять же, по соотношению цены и качества — это вполне рабочая опция, например, для популярных многопользовательских игр.

Dell

MSI GF63 Thin 11UC-255XRU

Процессор: Intel Core i5-11400H 2,7 ГГц

Оперативная память: 8 ГБ DDR4 + один свободный слот

Видеокарта: мобильная GeForce RTX 3050 (GDDR6, 4 ГБ)

Экран: 15,6” IPS (Full HD)

Накопитель: 256 ГБ SSD

Емкость аккумулятора: 51 Вт*ч

Цена: от 60 000 руб

Вариант от MSI отличается от многих других предложений своего ценового сегмента одним преимуществом: видеокарта RTX 3050 поддерживает функцию DLSS, которая повышает производительность в играх за счет динамического масштабирования картинки. Если верить бенчмаркам, даже не самый мощный GPU линейки RTX все равно ощутимо превосходит не только GTX 1650, но и Radeon RX 5500M. Впрочем, малый объем видеопамяти не позволит вам выкрутить все настройки на максимум — играть придется на средней (местами высокой) графике, но в относительном комфорте.

MSI

HP Victus 16-e0130ur

Процессор: AMD Ryzen 5 5600H 3,3 ГГц

Оперативная память: 16 ГБ DDR4 + один свободный слот

Видеокарта: мобильная GeForce RTX 3050 Ti (GDDR6, 4 ГБ)

Экран: 16,1” IPS (Full HD)

Накопитель: 512 ГБ SSD

Емкость аккумулятора: 70 Вт*ч

Цена: от 80 000 руб

HP Victus 16-e0130ur — альтернатива предыдущей модели в списке, если финансы позволяют вам потратить чуть больше денег на чуть более качественный ноутбук. Адекватный объем оперативной памяти, неплохой процессор, вместительный твердотельный накопитель, емкий аккумулятор, хорошее качество сборки. Цена, конечно, уже выходит за пределы бюджетного сегмента, но зато HP Victus 16-e0130ur вряд ли потребуется скорый апгрейд.

HP

GIGABYTE G5 KD

Процессор: Intel Core i5-11400H 2,7 ГГц

Оперативная память: 16 ГБ DDR4 + один свободный слот

Видеокарта: мобильная GeForce RTX 3060 (GDDR6, 6 ГБ)

Экран: 15,6” IPS (Full HD)

Накопитель: 512 ГБ SSD

Емкость аккумулятора: 48,96 Вт*ч

Цена: от 100 000 руб

Для того, чтобы запускать игры на высоких, а то и почти максимальных настройках графики, понадобится видеокарта посерьезнее — как минимум уровня RTX 3060. GIGABYTE G5 KD удовлетворяет этот простой запрос: качество пластикового корпуса оставляет желать лучшего, но, если говорить о железе, система достаточно мощная.

Gigabyte

AORUS 5 KE4

Процессор: Intel Core i7-12700H 3,5 ГГц

Оперативная память: 16 ГБ DDR4 + один свободный слот

Видеокарта: мобильная GeForce RTX 3060 (GDDR6, 6 ГБ)

Экран: 15,6” IPS (Full HD)

Накопитель: 1 ТБ SSD

Емкость аккумулятора: 99 Вт*ч

Цена: от 110 000 руб

AORUS 5 KE4 заслуживает внимания, прежде всего, благодаря мощному 14-ядерному процессору, который обеспечивает отличную производительность по меркам ноутбуков. Если не считать тяжелого зарядного блока, с точки зрения качества сборки устройство оправдывает стоимость. AORUS 5 KE4 имеет хороший экран с высокой (260 Гц) герцовкой и RGB-клавиатуру, а также порт Thunderbolt 4, который пригодится в повседневной работе.

AORUS

Acer Predator Triton 300 SE PT314-51s-569U

Процессор: Intel Core i5-11300H 3,1 ГГц

Оперативная память: 16 ГБ DDR4

Видеокарта: мобильная GeForce RTX 3060 (GDDR6, 6 ГБ)

Экран: 14” IPS (Full HD)

Накопитель: 512 ГБ SSD

Емкость аккумулятора: 60 Вт*ч

Цена: от 120 000 руб

Данный ноутбук от Acer примечателен сочетанием характеристик достаточно мощного игрового ноутбука и скромных габаритов ультрабука: толщина металлического корпуса устройства составляет всего 22 мм при массе менее 2 кг. Причем производитель не пожертвовал ни качеством экрана, ни временем автономной работы. Так что Predator Triton — отличный выбор для тех, кто хочет получить мощную, но в то же время компактную систему.

Acer

AORUS 15P XD

Процессор: Intel Core i7-11800H 2,3 ГГц

Оперативная память: 16 ГБ DDR4 + один свободный слот

Видеокарта: мобильная GeForce RTX 3070 (GDDR6, 8 ГБ)

Экран: 15,6” IPS (Full HD)

Накопитель: 1 ТБ SSD

Емкость аккумулятора: 99 Вт*ч

Цена: от 150 000 руб

AORUS 15P XD — из категории тех устройств, что вполне способны заменить собой персональные компьютеры для игр. 240-герцовый экран, мощная видеокарта и процессор, вместительный твердотельный накопитель с поддержкой PCI Express 4.0: пожаловаться можно разве что на высокую громкость вентиляторов и нагрев при нагрузке в играх. Впрочем, для премиальных игровых ноутбуков это обычное дело.

AORUS

MSI Vector GP76 12UGSO-858XRU

Процессор: Intel Core i7-12700H 4,7 ГГц

Оперативная память: 16 ГБ DDR5 + один свободный слот

Видеокарта: мобильная GeForce RTX 3070 Ti (GDDR6, 8 ГБ)

Экран: 17,3” IPS (Full HD)

Накопитель: 1 ТБ SSD

Емкость аккумулятора: 65 Вт*ч

Цена: от 170 000 руб

Наконец, MSI Vector — один из главных претендентов на звание лучшего игрового ноутбука года. Если вы хотите получить максимальный показатель fps вне зависимости от игры, то он справится с этой задачей эффективнее многих конкурентов. Сочетание мощного процессора, видеокарты и отличной системы охлаждения делает его великолепной машиной для игр, не говоря уже об удобстве RGB-клавиатуры и качественном экране.