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1 час назад

Игроков в Overwatch 2 всё же будут поощрять за смену героев

Чемпионат.com

Недавно Blizzard опубликовала в своём блоге некоторые изменения, которые коснутся героев Overwatch 2. Так, за частую смену героя геймеров будут поощрять, хотя ранее Blizzard говорила, что это не эффективно.

Игроков в Overwatch 2 будут поощрять за смену героев
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

К примеру, если вы будете играть за одного героя, а потом поменяете его, то у нового выбранного персонажа ультимативная способность будет сразу заряжена на 30%. Но это при условии, что у первого персонажа способность зарядился на 100%. Во время бета-тестирований это работало для атакующих героев, а в полной версии будет распространяться на каждого персонажа.

Таким образом можно будет часто менять персонажей и оставаться почти с половиной накопленной ультимативной способностью. Также на сайте можно увидеть и другие многие изменения, которые коснутся героев.

Релиз Overwatch 2 состоится 4 октября на всех актуальных платформах. Шутер будет условно-бесплатным.

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