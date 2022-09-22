Игроков в Overwatch 2 будут поощрять за смену героев

Недавно Blizzard опубликовала в своём блоге некоторые изменения, которые коснутся героев Overwatch 2. Так, за частую смену героя геймеров будут поощрять, хотя ранее Blizzard говорила, что это не эффективно.

К примеру, если вы будете играть за одного героя, а потом поменяете его, то у нового выбранного персонажа ультимативная способность будет сразу заряжена на 30%. Но это при условии, что у первого персонажа способность зарядился на 100%. Во время бета-тестирований это работало для атакующих героев, а в полной версии будет распространяться на каждого персонажа.