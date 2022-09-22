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2 часа назад

Инсайдер: Resident Evil Village могла получить DLC про Криса Рэдфилда

Игромания.руиещё 1

По данным инсайдера Dusk Golem, у Resident Evil Village могло быть дополнение, посвящённое Крису Рэдфилду.

Resident Evil Village могла получить DLC про Криса Рэдфилда
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Дополнение должно было развернуться после событий «Деревни», а сюжет рассказал бы о переживаниях героя, который из-за давления и чувства вины начал «немного сходить с ума». Но Capcom якобы решила отложить идею, сосредоточившись на истории повзрослевшей Роуз.

Как было известно ранее, сюжет того самого дополнения Shadow of Rose завершит историю всей семьи Уинтерс. Ещё в игру добавят вид от третьего лица, нового монстра и контент для режима «Наёмники» — в последнем случае речь идёт о дополнительных локациях и персонажах, включая и того же Криса.

Кроме того, руководитель разработки дополнения отметил, у Capcom нет какого-то чёткого предпочтения относительно использования первого или третьего лица в играх. С одной стороны, вид от первого лица сделал опыт прохождения «страшнее», однако некоторым было сложно отслеж

ивать врагов в таком формате.

Поэтому в будущем студия продолжит рассматривать оба варианта. Релиз самого дополнения намечен на 28 октября.

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