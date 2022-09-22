Dead Island 2 сняли с продажи в России. Предзаказы возвращают

В конце августа стартовали предзаказы Dead Island 2 — зомби-экшена с очень тяжёлой производственной судьбой. Какое-то время игру можно было купить в том числе и в России в Epic Games Store. Спустя месяц издательство Deep Silver начало возвращать деньги россиянам за предзаказы, а при попытке перейти на страницу экшена появляется сообщение о том, что продукт недоступен в данном регионе.

Судя по всему, в нашей стране официально приобрести Dead Island 2 больше не получится. Вопрос лишь в том, почему предзаказы вообще стартовали в России, и почему Deep Silver так долго тянула с отменой покупок. Тем более, что японский издатель ушёл из РФ ещё в марте.