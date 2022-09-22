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31 минуту назад

Ведущие турнирные операторы по CS:GO могут снять санкции с Virtus.pro

Чемпионат.com

Англоязычное издание Dexerto изучило ситуацию с возвращением Virtus.pro оригинального названия на The International и других турнирах. По данным СМИ, решение может быть принято уже в ближайшие дни.

Ведущие турнирные операторы по CS:GO могут снять санкции с Virtus.pro
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В рамках TI11 Last Chance Qualifier российскому клубу уже разрешено выступать под старым названием — источники утверждают, что это решение Valve, разработчиков Dota 2. При этом организатор The International в лице компании PGL не принимал участие в обсуждении изменения статуса клуба.

Dexerto обращает внимание, что теперь своё решение должны принять ESL и BLAST — два ведущих турнирных оператора по CS:GO. Рынок Counter-Strike менее зависим от разработчика игры, но пока неясно, смогут ли организаторы турниров самостоятельно принимать решение по Virtus.pro или же будут следовать указаниям Valve.

Сейчас на сайте ESL российская команда указана под нейтральным тегом Outsiders. Компании придётся определиться со своим решением в ближайшие дни — уже 27 сентября состав Virtus.pro должен выступить в плей-офф ESL Pro League S16, а в начале октября сыграет на RMR-турнире к мэйджору, главному турниру сезона, который также проводит ESL.

С российской Virtus.pro сняли все санкции — клуб вернул себе титульное имя

При этом клуб в комментариях СМИ отмечает, что теперь будет выступать на соревнованиях только под оригинальным названием.

С марта 2022 года Virtus.pro выступала на турнирах по Dota 2 и CS:GO под нейтральным названием без спонсоров. 16 сентября клуб сменил гендиректора и инвестора — им стал армянский бизнесмен Арам Караманукян.

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