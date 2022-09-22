Diablo Immortal получит первое крупное обновление уже 28 сентября

Уже 28 сентября Diablo Immortal получит патч 1,6 — это первое крупное обновление для проекта под названием «Забытые кошмары».

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В нём добавят различные дополнительные функции и внесут системные изменения. К примеру, лагеря для отрядов теперь заменят новой базой в замке Цирангар. Ещё на отдельных приключениях теперь потребуется меньшее число участников, а игроки смогут оценить новый набор брони.

Отряды смогут участвовать в защите замка, отражая волны врагов — за это они получат дополнительные награды.

В Immortal появится новое подземелье «Тихий монастырь», где потребуется активировать статуи, чтобы атаковать орды врагов при свету, а не в кромешной тьме. Ещё в игру добавят и пятого по счёту босса, Изилиеха. хотя его придётся подождать чуть дольше — до 2 октября. По словам Blizzard, враг станет настоящим испытанием для матёрых игроков.

При этом пятый сезон стартует в игре уже 29 сентября, в его рамках пользователей ждут новые испытания, награды и многое другое.

Трейлер к обновлению