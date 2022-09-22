В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 59.83EUR 58.94
Войти в почту
1 час назад

Популярный блогер videogamedunkey профинансирует «качественные» инди-игры

Чемпионат.com

Популярный зарубежный блогер Джейсон videogamedunkey Гастроу, выпускающий юмористические обзоры видеоигр, основал издательство BIGMODE. Вместе со своей женой он будет помогать инди-разработчикам с выпуском и продвижением их продуктов.

Блогер videogamedunkey профинансирует «качественные» инди-игры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На официальном сайте сообщается, что BIGMODE поможет авторам «качественных инди-игр» с финансированием, разработкой, маркетингом, локализацией, тестированием и даже портированием на другие платформы. При этом его издательство категорически против любых проектов с блокчейном или NFT — поэтому создатели подобных игр даже в теории не смогут получить поддержку компании.

Если отталкиваться от данных на сайте, у BIGMODE пока нет издаваемых проектов, находящихся в разработке. Вполне возможно, что многие инди-авторы прямо сейчас пишут издательству с просьбой помочь в финансировании своих игр.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители