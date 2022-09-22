Канадский комментатор объяснил крупные штрафы киберспортсменам на турнирах

Канадский комментатор по шутеру CS:GO Мохан «launders» Говиндасами объяснил, что организаторы турниров регулярно штрафуют профессиональных киберспортсменов на крупные суммы, чтобы избежать повреждения имущества. Об этом сообщает портал Cybersport.

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«Штраф составляет более $10 тыс. на команду из-за повреждения имущества, опоздания на дни съемки контента и так далее», — отметил он. По его словам, например, нельзя бить по столу, за это сразу выписывается штраф.

Однако игроки зачастую принимают такие условия из-за потенциально высоких сумм призовых денег, поэтому они могут игнорировать эти предупреждения и выплачивать штрафы.

«Игрокам плевать, потому что они получают очень много денег, но турнирные операторы на каждом ивенте очень часто выписывают штрафы. И обычно никто об этом не говорит», — добавил Говиндасами.

По его словам, на турнирах обычно разрешено ударить по креслу, но тоже далеко не во всех случаях. «Следующему игроку нужно будет использовать этот стол, правильно?» — заключил launders, размышляя о том, как штрафы позволяют избежать проблем с оборудованием.