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31 минуту назад

Комментатор launders объяснил, почему на турнирах киберспортсмены получают крупные штрафы

Газета.Ru

Канадский комментатор по шутеру CS:GO Мохан «launders» Говиндасами объяснил, что организаторы турниров регулярно штрафуют профессиональных киберспортсменов на крупные суммы, чтобы избежать повреждения имущества. Об этом сообщает портал Cybersport.

Канадский комментатор объяснил крупные штрафы киберспортсменам на турнирах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Штраф составляет более $10 тыс. на команду из-за повреждения имущества, опоздания на дни съемки контента и так далее», — отметил он. По его словам, например, нельзя бить по столу, за это сразу выписывается штраф.

Однако игроки зачастую принимают такие условия из-за потенциально высоких сумм призовых денег, поэтому они могут игнорировать эти предупреждения и выплачивать штрафы.

«Игрокам плевать, потому что они получают очень много денег, но турнирные операторы на каждом ивенте очень часто выписывают штрафы. И обычно никто об этом не говорит», — добавил Говиндасами.

По его словам, на турнирах обычно разрешено ударить по креслу, но тоже далеко не во всех случаях. «Следующему игроку нужно будет использовать этот стол, правильно?» — заключил launders, размышляя о том, как штрафы позволяют избежать проблем с оборудованием.

Ранее бывший капитан команды NAVI по шутеру CS:GO, 23-летний Кирилл «BoombI4» (Бумыч) Михайлов заявил, что вступил в новую команду, с которой примет участие в турнире. Он около пяти месяцев не участвовал в соревнованиях из-за скандального развода с женой.

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