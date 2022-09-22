Канадский комментатор объяснил крупные штрафы киберспортсменам на турнирах

Канадский комментатор по шутеру CS:GO Мохан «launders» Говиндасами объяснил, что организаторы турниров регулярно штрафуют профессиональных киберспортсменов на крупные суммы, чтобы избежать повреждения имущества. Об этом сообщает портал Cybersport.
«Штраф составляет более $10 тыс. на команду из-за повреждения имущества, опоздания на дни съемки контента и так далее», — отметил он. По его словам, например, нельзя бить по столу, за это сразу выписывается штраф.
Однако игроки зачастую принимают такие условия из-за потенциально высоких сумм призовых денег, поэтому они могут игнорировать эти предупреждения и выплачивать штрафы.
«Игрокам плевать, потому что они получают очень много денег, но турнирные операторы на каждом ивенте очень часто выписывают штрафы. И обычно никто об этом не говорит», — добавил Говиндасами.
По его словам, на турнирах обычно разрешено ударить по креслу, но тоже далеко не во всех случаях. «Следующему игроку нужно будет использовать этот стол, правильно?» — заключил launders, размышляя о том, как штрафы позволяют избежать проблем с оборудованием.
Ранее бывший капитан команды NAVI по шутеру CS:GO, 23-летний Кирилл «BoombI4» (Бумыч) Михайлов заявил, что вступил в новую команду, с которой примет участие в турнире. Он около пяти месяцев не участвовал в соревнованиях из-за скандального развода с женой.