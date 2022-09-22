Учитель в США обучает детей играми на Xbox Series S

У нас есть 20 Xbox Series S с подпиской Game Pass Ultimate, и мы играем в различные игры, чтобы познакомить учеников с тем, как следует играть в них, писать и анализировать. Мы начали с Fall Guys, чтобы поговорить о стрессе в играх, а затем перешли к The Stanley Parable и Hades. Проходя их, мы обсуждали возможность игроков влиять на развитие сюжета. На данном этапе ученики просто в восторге.