Эрдоган заявил, что Турция ищет альтернативы системе "Мир"

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция ищет альтернативы карте "Мир". Об этом он сообщил журналистам, передает РИА "Новости". "Мы сосредоточимся не только на событиях с картой, но и на альтернативах. Мы продолжим работу над тем, что мы можем сделать, какие шаги предпринять, какие варианты у нас на руках", - сказал он. Ранее сообщалось, что США угрожают банкам Турции санкциями за применение российской платежной системы "Мир". Позиция Анкары, которая признает лишь санкции, вводимые Организацией Объединенных Наций, остается неизменной на протяжении многих лет. Три турецких банка — Зираат, Халк и Вакиф, с которыми сотрудничают большинство владельцев карт "Мир", продолжают их прием, говорится в публикации. До этого СМИ сообщали, что президент Турции Тайип Эрдоган обсудит с чиновниками использование российской платежной системы "Мир" и санкции со стороны США, которые могут за этим последовать. На совещании будут также обсуждать соглашения с Россией. В начале недели два крупных турецких банка прекратили обслуживать карты "Мир".