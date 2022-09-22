Авторы Genshin Impact рассказали о новом персонаже Сайно

В кругах учёных Академии рассказывают об одном случае. Как-то раз учёный нарушил запреты Академии и бежал в пустыню, но о её опасностях он не ведал и угодил в зыбучие пески.



Измученный жаждой, он отчаянно молился, чтобы кто-нибудь его спас. И на мольбы откликнулся генерал махаматра, который шёл по его следам. В итоге обе стороны получили желаемое. Вот такая славная история.