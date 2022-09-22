Авторы Genshin Impact рассказали о новом персонаже Сайно

Студия miHoYo (HoYoverse) рассказала подробнее о «Вершителе таинств» Сайно, новом играбельном персонаже Genshin Impact, который станет доступен 28 сентября.
«Генерал махаматра, который осуществляет надзор над всеми учёными Академии. Говорят, в работе он по эффективности превосходит «Великую Ваювьястру» Кшахревара».
Сайно наносит противникам непрерывный Электро урон. Взрыв стихии меняет способ его атаки и повышает урон. Сайно орудует копьём призывателя, а его созвездие — Золотой Шакал.
Тизер персонажа
В кругах учёных Академии рассказывают об одном случае. Как-то раз учёный нарушил запреты Академии и бежал в пустыню, но о её опасностях он не ведал и угодил в зыбучие пески.
Измученный жаждой, он отчаянно молился, чтобы кто-нибудь его спас. И на мольбы откликнулся генерал махаматра, который шёл по его следам. В итоге обе стороны получили желаемое. Вот такая славная история.