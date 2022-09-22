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2 часа назад

«Снижение цен в прошлом». Глава NVIDIA — о ценах на видеокарты

Чемпионат.com

Недавно NVIDIA представила новые видеокарты RTX 4090 и две модели RTX 4080. Как и ожидалось, цены на устройства получились довольно большими. Судя по всему, теперь так будет всегда.

«Снижение цен в прошлом». Глава NVIDIA — о ценах на видеокарты
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг рассказал, что цены на видеокарты вряд ли понизятся, поскольку это уже в прошлом. Такое заявление явно не утешит геймеров, которые надеялись на снижение цен.

Идея о том, что графические процессоры будут дешеветь уже в прошлом.

Цены на новые видеокарты

  • RTX 4090 — $ 1599 (примерно 99,9 тыс. рублей)
  • RTX 4080 на 16 ГБ — $ 1199 (примерно 74,9 тыс. рублей)
  • RTX 4080 на 12 ГБ — $ 899 (примерно 55,9 тыс. рублей)

Также Хуанг заявил, что актуальность RTX 3080 и других видеокарт никуда не денется, они не умрут.

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