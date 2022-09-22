«Снижение цен в прошлом». Глава NVIDIA — о ценах на видеокарты

Недавно NVIDIA представила новые видеокарты RTX 4090 и две модели RTX 4080. Как и ожидалось, цены на устройства получились довольно большими. Судя по всему, теперь так будет всегда.
Глава NVIDIA Дженсен Хуанг рассказал, что цены на видеокарты вряд ли понизятся, поскольку это уже в прошлом. Такое заявление явно не утешит геймеров, которые надеялись на снижение цен.
Идея о том, что графические процессоры будут дешеветь уже в прошлом.
Цены на новые видеокарты
Также Хуанг заявил, что актуальность RTX 3080 и других видеокарт никуда не денется, они не умрут.