«Снижение цен в прошлом». Глава NVIDIA — о ценах на видеокарты

Недавно NVIDIA представила новые видеокарты RTX 4090 и две модели RTX 4080. Как и ожидалось, цены на устройства получились довольно большими. Судя по всему, теперь так будет всегда.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг рассказал, что цены на видеокарты вряд ли понизятся, поскольку это уже в прошлом. Такое заявление явно не утешит геймеров, которые надеялись на снижение цен.

Идея о том, что графические процессоры будут дешеветь уже в прошлом.

Цены на новые видеокарты

RTX 4090 — $ 1599 (примерно 99,9 тыс. рублей)

RTX 4080 на 16 ГБ — $ 1199 (примерно 74,9 тыс. рублей)

RTX 4080 на 12 ГБ — $ 899 (примерно 55,9 тыс. рублей)