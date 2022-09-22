Project Cars 2 сняли с продажи из-за истечения срока лицензий

Разработчики из Slightly Mad Studios сняли гоночный симулятор Project Cars 2 с продажи. На очереди Project Cars — её ещё можно купить до 3 октября.
Напомним, в августе разработчики объявили о том, что в ближайшие месяцы Project Cars и Project Cars 2 больше нельзя будет приобрести из-за истечения срока лицензий на использование автомобилей и треков.
Уже купленные игры остаются у их обладателей — они сохраняют все игровые функции, включая мультиплеер. Оригинальная Project Cars вышла в 2015 году, а Project Cars — в 2017 году. В 2020 году Slightly Mad Studios выпустила Project Cars 3, но игроки приняли её неоднозначно.