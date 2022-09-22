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3 часа назад

Tiny Tina's Wonderlands превзошла ожидания авторов, франшизу уже развивают

Чемпионат.comиещё 1

Tiny Tina's Wonderlands стала хитом как в плане оценок, так и с коммерческой стороны. Эту ситуацию обсудил глава и основатель Gearbox Entertainment Рэнди Питчфорд.

Tiny Tina's Wonderlands превзошла все ожидания, франшизу уже развивают
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По его словам, Tiny Tina's Wonderlands превзошла все ожидания Gearbox, теперь у компании есть новая франшиза, которую уже развивают. Питчфорд отметил, что команда уже разрабатывает что-то новое. Правда, о чём речь, не до конца понятно.

Gearbox Software добилась крупной победы в прошлом году с запуском новой франшизы Tiny Tina's Wonderlands. Теперь у нас на руках новая франшиза, и в Gearbox уже разрабатывается будущее франшизы.

Шутер Tiny Tina's Wonderlands, спин-офф серии Borderlands, доступен на всех актуальных платформах, кроме Nintendo Switch.

Игры,Рэнди Питчфорд,
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