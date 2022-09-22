Tiny Tina's Wonderlands превзошла все ожидания, франшизу уже развивают

Tiny Tina's Wonderlands стала хитом как в плане оценок, так и с коммерческой стороны. Эту ситуацию обсудил глава и основатель Gearbox Entertainment Рэнди Питчфорд .

По его словам, Tiny Tina's Wonderlands превзошла все ожидания Gearbox, теперь у компании есть новая франшиза, которую уже развивают. Питчфорд отметил, что команда уже разрабатывает что-то новое. Правда, о чём речь, не до конца понятно.