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3 часа назад

Серверы Dark Souls 3 на ПК снова не работают

Чемпионат.com

Более полугода у FromSoftware были проблемы с серверами всех частей Dark Souls из-за эксплойта, который был опасен, поскольку подвергал угрозе данные пользователей. В конце августа онлайн в Dark Souls 3 всё же вернули и устранили эксплойт, однако, похоже, у разработчиков снова какие-то проблемы.

Серверы Dark Souls 3 на ПК снова не работают
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Студия в социальных сетях объявила о проблемах с онлайном Dark Souls 3 в Steam. С чем это связано, неизвестно, но многие шутят, что FromSoftware не до конца починила сервера Dark Souls 3, а доступ снова вернут через несколько месяцев.

В студии же отметили, что уже пытаются устранить проблему, и как только появится новая информация, её обязательно предоставят. Судя по всему, серверы до сих пор не работают.

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