На ПК вышел медитативный симулятор электрика

Сегодня, 21 сентября, в релиз на ПК вышла Electrician Simulator — симулятор электрика. Разработчики подчёркивают, что это уникальная игра с разнообразным и выверенным геймплеем.
В Electrician Simulator нужно выполнять различные задания. Например, создать с нуля или развести электрическую сеть, а также ремонтировать электроприборы, геймпады, пульты и другую технику, собирать розетки и менять лампочки. Игра помогает овладеть реальными навыками электрика.
Electrician Simulator — нечто совершенно новое в игровой индустрии. Игра черпает вдохновение непосредственно из реальной работы электриков. Но, естественно, некоторые элементы были упрощены. В конце концов, это игра, ориентированная на расслабление и веселье.