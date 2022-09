Фанат нарисовал обложки современных игр в стиле PlayStation 1

8 ноября каналу HBO исполняется 50 лет — в честь юбилея с сегодняшнего дня стартует кампания Fifty Years of Firsts («Пятьдесят лет первых»), в рамках которой обещают много интересного. В течение следующих 50 дней HBO будет делиться разными новостями по своим оригинальным проектам (HBO Originals), публикуя свежие трейлеры, закулисные фотографии, раннее невыпущенные кадры, отрывки из сценариев и многое другое. Ожидаются эксклюзивные материалы по сериалам The Last of Us, «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс», «Мы здесь», «Белый лотос», «Праведные Джемстоуны», «Наследники». А сегодня показали небольшой отрывок из шестого эпизода «Дома дракона», премьера которого состоится 25 сентября. Напомним, что релиз сериала по The Last of Us запланирован на 2023 год. Главные роли в нём играют Педро Паскаль, Белла Рамзи и Гэбриел Луна. Отрывок из шестого эпизода «Дома дракона»