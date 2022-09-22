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43 минуты назад

Virtus.pro и NAVI узнали соперников по группе на предварительной стадии The International

Чемпионат.comиещё 2

Организаторы The International 2022 анонсировали формат и состав групп на Last Chance Qualifier — предварительный этап главного турнира года по Dota 2.

Virtus.pro и NAVI узнали соперников на предварительной стадии TI
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

12 призёров региональных отборочных будут разделены на две группы, где 8–9 октября сыграют круговой турнир (каждый с каждым по две карты). 1–4-е места каждой подгруппы попадут в верхнюю сетку, остальные — в нижнюю.

С 10 по 12 октября пройдут матчи на вылет. По итогам плей-офф две лучшие команды пройдут в групповую стадию The International 2022, остальные отправятся домой.

Группа А Last Chance Qualifier:

  • Team Secret (Европа);
  • Vici Gaming (Китай);
  • Polaris Esports (Филиппины);
  • Natus Vincere (Украина);
  • nouns (США);
  • Tempest (Перу).

Группа B Last Chance Qualifier:

  • Team Liquid (Швеция);
  • Extreme Gaming (Китай);
  • T1 (Юго-Восточная Азия);
  • Virtus.pro (Россия);
  • Wildcard Gaming (Северная Америка);
  • Infamous (Перу).
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