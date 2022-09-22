Кевин Де Брёйне возглавил первую команду недели в FIFA 23

EA выпустила первую команду недели в FIFA 23 Ultimate Team — за девять дней до релиза самой игры. Её возглавил полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне с рейтингом 92. Рядом с ним расположился нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин c 90 баллами.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Лучшие карточки первой недели в FIFA 23 Ultimate Team

Кевин Де Брёйне — 92

Сон Хын Мин — 90

Чиро Иммобиле — 87

Федерико Вальверде — 86

Амари Траоре — 85

Коди Гакпо — 85

Йонас Хофман — 84

Футболисты доступны в игровых наборах до 28 сентября. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке. Практически весь функционал Ultimate Team уже доступен в мобильном приложении FUT Web App.

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