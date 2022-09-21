Стали известны 30 участников франшизной лиги по Valorant

Riot Games объявила состав профессиональной лиги по шутеру Valorant на сезон 2023 года. В список вошли 30 клубов — по 10 из Америки, Европы и Азии.

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Среди участников сезона оказались Team Liquid, Evil Geniuses, Team Secret, Vitality и другие известные клубы. Единственной русскоязычной командой стала Natus Vincere, в составе которой сейчас остались только белорус Артур 7ssk7 Кюршин и россиянин Кирилл Cloud Нехожин.

По слухам, в последний момент из франшизы исключили G2 Esports: гендиректор клуба недавно попал в скандал после совместных видео с кикбоксёром Эндрю Тейтом, который известен своими сексистскими высказываниями.