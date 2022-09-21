FalleN отдал выигрыш с последнего турнира команде из Бразилии

Капитан бразильской команды Imperial Esports Габриэль FalleN Толедо пожертвовал около половины призовых с турнира ESL Challenger Melbourne 2022 коллективу O Plano — его игроки пытались собрать средства на подготовительный буткемп перед RMR-ивентом мэйджора по CS:GO.

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Как сообщили представители команды, FalleN отдал O Piano $ 2 тыс. — он собрал около $ 230 на трансляции, а остальные деньги добавил из своей доли призовых с последнего турнира. Кроме того, крупное пожертвование сделела компания Betnacional, а остальную необходимую сумму клуб смог собрать через краудфандинг.

Теперь перспективная бразильская команда сможет провести тщательную подготовку к Road to Rio 2022: American RMR. Турнир пройдёт в Швеции с 5 по 9 октября.