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3 часа назад

FalleN отдал выигрыш с последнего турнира команде из Бразилии — на буткемп перед мэйджором

Чемпионат.com

Капитан бразильской команды Imperial Esports Габриэль FalleN Толедо пожертвовал около половины призовых с турнира ESL Challenger Melbourne 2022 коллективу O Plano — его игроки пытались собрать средства на подготовительный буткемп перед RMR-ивентом мэйджора по CS:GO.

FalleN отдал выигрыш с последнего турнира команде из Бразилии
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как сообщили представители команды, FalleN отдал O Piano $ 2 тыс. — он собрал около $ 230 на трансляции, а остальные деньги добавил из своей доли призовых с последнего турнира. Кроме того, крупное пожертвование сделела компания Betnacional, а остальную необходимую сумму клуб смог собрать через краудфандинг.

Теперь перспективная бразильская команда сможет провести тщательную подготовку к Road to Rio 2022: American RMR. Турнир пройдёт в Швеции с 5 по 9 октября.

Команда O Plano была основана в мае 2021 года и с переменным успехом выступает на различных американских турнирах, но в данный момент не имеет инвесторов или спонсоров.

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