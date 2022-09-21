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3 часа назад

Россияне начали скупать игры на дисках

Чемпионат.com

Рост продаж коробочных версий игр для консолей и ПК в России с начала года вырос на 10% и продолжает расти. В общей сложности с января было продано 1,1 млн копий игр на дисках и картриджах. Об этом сообщают «Ведомости».

Россияне начали скупать игры на дисках
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Рост был обусловлен не только санкциями и уходом ряда игровых издательств с российского рынка, но и повышенным интересом россиян к технике и гаджетам в марте, а также увеличением ассортимента и ростом доступности консолей с лета.

Сейчас в России официально купить игры в цифровых магазинах Sony, Microsoft и ряда других игровых компаний невозможно. При этом коробочные версии одиночных игр без проблем запускаются на консолях и ПК, если в них нет упора на онлайн-функции. Практически все новые тайтлы доступны на «Озоне», «Авито», Wildberries и на других российских площадках. Плюс к этому они продаются в крупных сетях «М.Видео-Эльдорадо» и DNS.

Игры,Microsoft,
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