Российская Cloud9 начала ESL Pro League S16 с победы

Команда Константина groove Пикинера уверенно разобралась с «злыми гениями» на Inferno (16:12) и Dust II (16:5). В результате C9 заняла промежуточное первое место в группе D.

В группе D EPL также выступают турецкая Eternal Fire, бразильская FURIA Esports, Liquid из США и Movistar Riders из Испании. Они проведут свои матчи первого тура немного позже — к примеру, EF и FURIA сыграют между собой в 17:00 по московскому времени.