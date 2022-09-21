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4 часа назад

Средневековая стратегия The Valiant получила новый трейлер и дату релиза на PC

Игромания.ру

THQ Nordic и разработчики The Valiant объявили, что средневековая стратегия выйдет на PC в следующем месяце, 19 октября. При этом игру создают и для консолей PlayStation и Xbox текущего и прошлого поколений, но дату релиза на платформах пока не объявляют — видимо, там RTS появится чуть позже.

Стратегия The Valiant получила новый трейлер и дату релиза на PC
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Анонс даты выхода The Valiant на компьютерах сопроводили небольшим роликом, посвящённым тому, что мы увидим в игре: и разнообразные летне-зимние локации, и города, и масштабные кровавые сражения, и битвы относительно маленьких отрядов. При этом именно на тактические сражения небольших групп и сделана основная ставка.

«В новом трейлере вы увидите различные территории, которые игрокам предстоит посетить в ходе сюжетной кампании: от пылающих пустынь Святой земли и ледяных альпийских вершин до зеленых лугов юга Германии и итальянских крепостей. Грандиозное приключение начинается!»

Сама The Valiant отправит нас в Центральную Европу и на Средний Восток XIII века. Нашему герою, Теодориху Акенбургскому, предстоит остановить новый крестовый поход: его организатор одержим идеей возродить древнюю реликвию, Ааронов жезл. В сюжетной кампании нас ждут 16 миссий. Также разработчики готовят PvP-битвы до четырёх игроков и кооперативные испытания.
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