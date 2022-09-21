Стратегия The Valiant получила новый трейлер и дату релиза на PC

THQ Nordic и разработчики The Valiant объявили, что средневековая стратегия выйдет на PC в следующем месяце, 19 октября. При этом игру создают и для консолей PlayStation и Xbox текущего и прошлого поколений, но дату релиза на платформах пока не объявляют — видимо, там RTS появится чуть позже.