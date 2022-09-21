В Steelrising уже 29 сентября появится режим «Новая игра+»

Создатели «соулслайка» Steelrising про автоматонов в альтернативной Франции образца XVIII века рассказали, что 29 сентября у проекта появится режим «Новая игра+».

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В его рамках в Steelrising добавят новый уровень сложности, костюм и 4 дополнительных предмета вооружения. Кроме того, в игре появятся и свежие вариации старых врагов. Сам режим будет доступен для всех обладателей экшен-RPG.

Проект студии Spiders получил положительные оценки критиков, хотя сильных восторгов в среднем игра не вызвала. По мнению профессиональных рецензентов, у проекта хватает оригинальных моментов в дизайне и боевых механиках, но в основном она не сильно выделяется на фоне похожих конкурентов.