В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
4 часа назад

В Steelrising уже 29 сентября появится режим «Новая игра+»

Игромания.ру

Создатели «соулслайка» Steelrising про автоматонов в альтернативной Франции образца XVIII века рассказали, что 29 сентября у проекта появится режим «Новая игра+».

В Steelrising уже 29 сентября появится режим «Новая игра+»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В его рамках в Steelrising добавят новый уровень сложности, костюм и 4 дополнительных предмета вооружения. Кроме того, в игре появятся и свежие вариации старых врагов. Сам режим будет доступен для всех обладателей экшен-RPG.

Проект студии Spiders получил положительные оценки критиков, хотя сильных восторгов в среднем игра не вызвала. По мнению профессиональных рецензентов, у проекта хватает оригинальных моментов в дизайне и боевых механиках, но в основном она не сильно выделяется на фоне похожих конкурентов.

Steelrising доступна на PC, Xbox Series и PS5.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители