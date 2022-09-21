Создатели «корейского Ведьмака» выпустили новый трейлер RPG

Точной даты релиза у проекта пока нет, в самом трейлере показали героя Кагана Драка, который становится виновником бойни в джунглях. Ситуацию представляют в режиме «обратной перемотки», когда отсечённая голова одной из противниц продолжает следить за происходящими событиями.