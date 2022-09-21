Создатели «корейского Ведьмака» выпустили новый трейлер RPG

Создатели эпичной RPG под названием Project Windless, которую в прошлом прозвали «корейским Ведьмаком», выпустили новый трейлер.
За разработку игры отвечает одна из студий холдинга Krafton, который владеет PUBG. Новый проект основан на романах серии «Птица, пьющая слёзы» рассказывающих про невероятный мир, где четыре местные расы совершают судьбоносное открытие.
Новый «концептуальный» трейлер был вдохновлён работами дизайнера Йэна Маккейга и его команды — ранее автор занимался сериями вроде «Звёздных войн» и «Гарри Поттера». Новый трейлер создавали с помощью Unreal Engine 5, разработчики потратили больше двух лет на создание персонажей и мира.