В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
5 часов назад

Создатели «корейского Ведьмака» выпустили трейлер RPG на движке Unreal Engine 5

Игромания.ру

Создатели эпичной RPG под названием Project Windless, которую в прошлом прозвали «корейским Ведьмаком», выпустили новый трейлер.

Создатели «корейского Ведьмака» выпустили новый трейлер RPG
Фото: Игромания.руИгромания.ру

За разработку игры отвечает одна из студий холдинга Krafton, который владеет PUBG. Новый проект основан на романах серии «Птица, пьющая слёзы» рассказывающих про невероятный мир, где четыре местные расы совершают судьбоносное открытие.

Новый «концептуальный» трейлер был вдохновлён работами дизайнера Йэна Маккейга и его команды — ранее автор занимался сериями вроде «Звёздных войн» и «Гарри Поттера». Новый трейлер создавали с помощью Unreal Engine 5, разработчики потратили больше двух лет на создание персонажей и мира.

Точной даты релиза у проекта пока нет, в самом трейлере показали героя Кагана Драка, который становится виновником бойни в джунглях. Ситуацию представляют в режиме «обратной перемотки», когда отсечённая голова одной из противниц продолжает следить за происходящими событиями.
Игры,Гарри Поттер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители