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4 часа назад

Хакер, взломавший GTA 6, поделился новыми подробностями об игре

Ferra.ru

Издатель игр Rockstar недавно подтвердил факт утечки игры GTA 6. Теперь хакер, сливший первый билд игры в сеть, поделился ещё некоторыми подробностями проекта.

Хакер, взломавший GTA 6, поделился новыми подробностями об игре
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По его словам, GTA 6 — самый дорогой игровой проект в истории. Издатель заложил на разработку игры около $500 млн и ещё $100 млн — на маркетинг. При этом в Rockstar надеются, что проект окупится в первые же сутки продаж.

Издатель планирует продать копий GTA 6 не меньше чем на $1 млрд. И это может быть вполне достижимой целью — продажи предыдущей GTA 5 за первые сутки составили $800 млн.

Компания Rockstar планировала выпустить GTA 6 в 2024 году, но из-за взлома проект отложат как минимум на год.

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