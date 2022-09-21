Стало известно о новом процессоре для Nintendo Switch Pro

В этом году портативная консоль Nintendo Switch отметила первый юбилей — ей исполнилось 5 лет. И, судя по всему, совсем скоро устройство уйдёт на покой.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

По крайней мере, это следует из того, что большая N активно работает над новым поколением игровой приставки. Более того, уже сейчас, благодаря инсайдерам, известно, что разработкой процессора для девайса занимается NVIDIA.

Условная Nintendo Switch Pro получит восьмиядерный SoC NVIDIA Tegra239. По словам источников, изначально эти данные утекли из базы Linux.org — именно там один из программистов Nintendo внёс изменения в код и оставил комментарий. В самом комментарии сообщалось о добавлении поддержки нового процессора в ядро системы:

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