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6 часов назад

Какой процессор установят в новую карманную консоль Nintendo Switch Pro

Ferra.ru

В этом году портативная консоль Nintendo Switch отметила первый юбилей — ей исполнилось 5 лет. И, судя по всему, совсем скоро устройство уйдёт на покой.

Стало известно о новом процессоре для Nintendo Switch Pro
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По крайней мере, это следует из того, что большая N активно работает над новым поколением игровой приставки. Более того, уже сейчас, благодаря инсайдерам, известно, что разработкой процессора для девайса занимается NVIDIA.

Условная Nintendo Switch Pro получит восьмиядерный SoC NVIDIA Tegra239. По словам источников, изначально эти данные утекли из базы Linux.org — именно там один из программистов Nintendo внёс изменения в код и оставил комментарий. В самом комментарии сообщалось о добавлении поддержки нового процессора в ядро системы:

Ferra.ru

Напомним, что с релиза оригинальной Nintendo Switch, компания выпустила две вариации устройства — более дешёвый Switch Lite и, наоборот, топовый Switch OLED.

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