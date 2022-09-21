В Steam вышла игра, созданная искусственным интеллектом

За последние несколько лет искусственный интеллект очень сильно развился. С его помощью уже создаются полноценные картины, а совсем скоро, по всей видимости, начнут делать и игры.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Так, в Steam уже можно купить проект, который представляет из себя паззл, всю музыку и изображения для которого сгенерировал ИИ. Тайтл получил название This Girl Does Not Exist.

При этом изначально авторы проекта сомневались, что их совместное с нейросетью творение вызовет интерес у пользователей. Но по итогу они всё же решили выпустить его.

В качестве ИИ была выбрана модель Midjourney. При этом студия-разработчик называет свой проект доказательством тому, что технологии достигли того уровня, когда компьютер может самостоятельно упростить многие задачи в процессе создания игры.