Бывший инсайдер признался, что выдумывал часть своих «сливов»

Автор YouTube-канала Дэн Аллен, который недавно случайно раскрыл, что именно он был известным инсайдером TheRealInsider, извинился перед аудиторией.
Аллен записал обращение на своём канале (инсайдерский профиль он удалил ранее), где рассказал, что многие из его прошлых «сливов» были ложными — он выдумывал их, основываясь на различных теориях в сети. К примеру, это касалось историй про ремейки Silent Hill и Metal Gear.
Пойманный за руку инсайдер извинился. Ему почти никто не веритАвтор сообщил, что из-за своих действий потерял бывшие связи с представителями индустрии, включая разработчиков и издателей, заодно расстроив и многих знакомых. Поэтому он ещё раз принёс извинения перед всеми, объяснив свои поступки желанием внимания, которое он получал со стороны пользователей из-за своих инсайдов.
Сейчас Аллен планирует взять перерыв в медиапространстве, постаравшись осознать свои ошибки и сделав из них соответствующие выводы. Но рассчитывает, что позже сможет вернуться и найти «лучшую версию» себя.