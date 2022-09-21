Бывший инсайдер признался, что выдумывал часть своих «сливов»

Автор YouTube-канала Дэн Аллен, который недавно случайно раскрыл, что именно он был известным инсайдером TheRealInsider, извинился перед аудиторией.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Аллен записал обращение на своём канале (инсайдерский профиль он удалил ранее), где рассказал, что многие из его прошлых «сливов» были ложными — он выдумывал их, основываясь на различных теориях в сети. К примеру, это касалось историй про ремейки Silent Hill и Metal Gear.

Пойманный за руку инсайдер извинился. Ему почти никто не веритАвтор сообщил, что из-за своих действий потерял бывшие связи с представителями индустрии, включая разработчиков и издателей, заодно расстроив и многих знакомых. Поэтому он ещё раз принёс извинения перед всеми, объяснив свои поступки желанием внимания, которое он получал со стороны пользователей из-за своих инсайдов.