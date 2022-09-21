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6 часов назад

Бывший инсайдер признался, что выдумывал часть своих «сливов»

Игромания.руиещё 1

Автор YouTube-канала Дэн Аллен, который недавно случайно раскрыл, что именно он был известным инсайдером TheRealInsider, извинился перед аудиторией.

Бывший инсайдер признался, что выдумывал часть своих «сливов»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Аллен записал обращение на своём канале (инсайдерский профиль он удалил ранее), где рассказал, что многие из его прошлых «сливов» были ложными — он выдумывал их, основываясь на различных теориях в сети. К примеру, это касалось историй про ремейки Silent Hill и Metal Gear.

Пойманный за руку инсайдер извинился. Ему почти никто не веритАвтор сообщил, что из-за своих действий потерял бывшие связи с представителями индустрии, включая разработчиков и издателей, заодно расстроив и многих знакомых. Поэтому он ещё раз принёс извинения перед всеми, объяснив свои поступки желанием внимания, которое он получал со стороны пользователей из-за своих инсайдов.

Сейчас Аллен планирует взять перерыв в медиапространстве, постаравшись осознать свои ошибки и сделав из них соответствующие выводы. Но рассчитывает, что позже сможет вернуться и найти «лучшую версию» себя.

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