The NPD Group поделилась достижениями игрового рынка в США за август

The NPD Group поделилась аналитикой о достижениях игрового рынка в США за август 2022 года и не только.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Самой продаваемой игрой в августе стала Madden NFL 23. Она также заняла пятое место среди самых продаваемых игр 2022 года. Примечательно, что проекты Madden NFL становятся лидерами по продажам в месяц своего релиза уже 23-й год подряд.

На втором и третьем местах расположились перезапуск Saints Row и «Человек-паук» Marvel соответственно. Стоит отметить, что «Человеку-пауку» очень помог релиз в Steam — в июле проект занимал 84-ю позицию в списке продаж.

Топ-10 самых продаваемых игр за август в США (место в июле)

Madden NFL 23 (новинка)

Saints Row (новинка)

«Человек-паук» (84)

Elden Ring (2)

Founder's pack для MultiVersus (1)

Mario Kart 8* (7)

Minecraft (9)

Lego Star Wars: The Skywalker Saga (3)

MLB The Show 22 (6)

Xenoblade Chronicles 3* (4)

*без учёта цифровых продаж

Игромания.ру

В прошлом месяце пользователи потратили в игровом сегменте 4,10 млрд долларов — это на 5% меньше средств по сравнению с тем же периодом в 2021 году. Расходы с начала года составляют 34,6 млрд долларов, что на 9% меньше, чем в прошлом году.

Продажи консолей и железа за прошедший месяц выросли на 14% по сравнению с тем же периодом в 2021 году, составив 375 млн долларов. Этому способствовало увеличение поставок PlayStation 5 и Xbox Series.