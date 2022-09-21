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47 минут назад

NPD: Madden NFL 23, Saints Row и PlayStation 5 стали лидерами продаж в США в августе

Игромания.ру

The NPD Group поделилась аналитикой о достижениях игрового рынка в США за август 2022 года и не только.

The NPD Group поделилась достижениями игрового рынка в США за август
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Самой продаваемой игрой в августе стала Madden NFL 23. Она также заняла пятое место среди самых продаваемых игр 2022 года. Примечательно, что проекты Madden NFL становятся лидерами по продажам в месяц своего релиза уже 23-й год подряд.

На втором и третьем местах расположились перезапуск Saints Row и «Человек-паук» Marvel соответственно. Стоит отметить, что «Человеку-пауку» очень помог релиз в Steam — в июле проект занимал 84-ю позицию в списке продаж.

Топ-10 самых продаваемых игр за август в США (место в июле)

  • Madden NFL 23 (новинка)
  • Saints Row (новинка)
  • «Человек-паук» (84)
  • Elden Ring (2)
  • Founder's pack для MultiVersus (1)
  • Mario Kart 8* (7)
  • Minecraft (9)
  • Lego Star Wars: The Skywalker Saga (3)
  • MLB The Show 22 (6)
  • Xenoblade Chronicles 3* (4)

*без учёта цифровых продаж

Игромания.ру

В прошлом месяце пользователи потратили в игровом сегменте 4,10 млрд долларов — это на 5% меньше средств по сравнению с тем же периодом в 2021 году. Расходы с начала года составляют 34,6 млрд долларов, что на 9% меньше, чем в прошлом году.

Продажи консолей и железа за прошедший месяц выросли на 14% по сравнению с тем же периодом в 2021 году, составив 375 млн долларов. Этому способствовало увеличение поставок PlayStation 5 и Xbox Series.

Самой продаваемой консолью в США в августе стала PlayStation 5. При этом Nintendo Switch лидирует по количеству проданных устрой за весь год, а PlayStation 5 — по выручке.

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