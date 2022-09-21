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1 час назад

Разработчики показали ранние билды своих игр — так они поддерживают команду GTA 6

Чемпионат.com

После слива GTA 6 многие разработчики поддержали Rockstar и отметили, что в этой ситуации главное не отчаиваться и продолжать заниматься своей работой.

Разработчики показали ранние билды своих игр в поддержку команды GTA 6
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Многие пользователи стали критиковать разработчиков, а пользователь под ником Design4Mind317 отметил, что в разработке игр в первую очередь все занимаются графикой, и если она на момент слива выглядит не очень проработанной, значит, так и будет на релизе.

Большинство разработчиков выступили против этого утверждения и показали, как выглядели их игры на ранних стадиях разработки. Примечательно, что в начале проекты выглядели очень сыро, однако на релизе преображались. К примеру, подобную публикацию сделали авторы Cult of the Lamb, Control, Immortality и многие другие.

Ранний билд Control
Ранний билд Cult of the Lamb

А вот ранний билд Splatoon, который прототипировали с тофу

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Ранний билд Destiny против полноценной версии Destiny: Rise of Iron

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Вдогонку и геймплей из раннего билда ремейка Dead Space. К релизу игра наверняка будет выглядеть достойно
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