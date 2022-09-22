Художник Valve показал версию персонажа Lion в начале разработки Dota 2

Сотрудник компании Valve Дабих Энг присоединился к другим разработчикам видеоигр, которые выкладывают ранние версии своих проектов в поддержку Rockstar и GTA 6.

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Художник Dota 2 показал, как выглядела одна из версий модели персонажа Lion во время пре-альфы игры — по его мнению, она выглядит почти готовой для раннего периода разработки.

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Ранее пользователи раскритиковали слив GTA 6 за слабую графику — некоторые геймеры посчитали, что если игра выглядит плохо сейчас, она останется настолько же плохой и к релизу игры.