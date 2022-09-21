Nvidia показала RTX 4090 и 4080: что мы знаем о новых игровых видеокартах

Nvidia официально представила старшие модели следующего поколения видеокарт — RTX 4090 и RTX 4080, которые будут преемниками старших GPU 30 серии. Флагман поступит в продажу уже 12 октября (4080 выйдет позднее).

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Флагманом следующей линейки станет GeForce RTX 4090. Количество ядер и тактовые частоты в целом соответствуют прогнозам специалистов, а конфигурация памяти осталась той же, что и на RTX 3090 Ti. Новинка имеет 24 Гб GDDR6X видеопамяти при пропускной способности 21 Гб/с на 384-битном интерфейсе, однако объем кэша второго уровня, судя по всему, составит целых 96 МБ. Максимальная тактовая частота GPU составляет 2,52 ГГц — это на 50% больше, чем способна выдать RTX 3090, и на 35% больше, чем RTX 3090 Ti. CEO Nvidia Дженсен Хуанг утверждает, что в лабораторных условиях сотрудники компании вообще смогли разогнать видеокарту выше 3 ГГц.

Таким образом, итоговая производительность RTX 4090 составляет 82,6 терафлопса. Для справки, RTX 3090 достигла цифры в 35,6 терафлопса, тогда как RTX 3090 Ti — 40 терафлопс. Иными словами, если верить официальным бенчмаркам производителя, новый флагман в два раза мощнее предыдущего: это самый значительный технологический скачок между поколениями GPU за всю историю бренда GeForce.

Предтоповая модель линейки, RTX 4080, поступит в продажу в двух вариантах — на 16 и 12 ГБ видеопамяти. Они обладают меньшим количеством ядер и пропускной способностью, но схожей тактовой частотой. Тем не менее, разница в производительности между старшей и младшей RTX 4080 составляет примерно 20%, в том числе и из-за того, что 12-гигабайтная версия видеокарты обладает еще и меньшим количеством ядер CUDA.

Это ощутимо сказывается на рекомендованной розничной цене для американского рынка: версия на 16 Гб будет стоить значительно дороже — $1 199 против $899. Цена RTX 4090 — $1 599. Если пересчитать в рубли по нынешнему курсу, это примерно 70 000, 54 000 и 96 000 без учета налогов.

Новые технологии

Одной из главных фишек новой линейки видеокарт станет поддержка функционала DLSS 3, который будет доступен только на устройствах сороковой серии. Как утверждает Nvidia, новая архитектура Ada Lovelace, вкупе с усовершенствованными тензорными ядрами, многократно повысит производительность в режиме динамического масштабирования при включенном рейтрейсинге.

Фирма продемонстрировала разницу между второй и третьей версией DLSS на примере Cyberpunk 2077, где прирост fps составил 63%. Функция Shader Execution Reordering также поможет оптимизировать производительность в режиме рейтрейсинга, однако эти новшества станут эксклюзивом для новых видеокарт — обратной совместимости со старыми моделями не предвидится.