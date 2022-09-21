Создатели читов для Destiny 2 подали в суд на Bungie за взлом

Площадка AimJunkies, занимающаяся созданием читов для Destiny 2, заявила о том, что пострадала от взлома со стороны Bungie. Теперь на компанию подают в суд.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

AimJunkies утверждает, что Bungie взломала персональный компьютер одного из ключевых членов группы, Джеймса Мэя, и просматривала хранящиеся на нём несанкционированные файлы «несколько раз» в течение двух лет. Сделано это было якобы для сбора доказательств для первоначального судебного иска Bungie к создателям читов.

Как сообщает портал TorrentFreak, действующее лицензионное соглашение Bungie позволяет компании использовать определенные файлы на компьютерах игроков для своего античита. Однако соглашение, подписанное Мэем в конце 2019 года, не включало в себя это разрешение.

Теперь Bungie обвиняют в «несанкционированном и тайном наблюдении за личными записями», включая нарушение закона о компьютерном мошенничестве и злоупотреблении, а также в покупке продукции AimJunkies для анализа с последующей передачей её в другие руки.