Крупная игровая студия стала жертвой хакерской атаки

Сайт службы поддержки крупного издателя игр 2K Games был взломан неизвестными хакерами, разославшими пользователям фишинговые письма. Об этом сообщает портал Games Radar.
«Сегодня нам стало известно, что некие третьи лица незаконно получили доступ к учетным данным одного из наших поставщиков платформы службы поддержки, которую 2K использует для связи с нашими клиентами. Неавторизованная сторона отправила сообщение некоторым игрокам, содержащее вредоносную ссылку. Пожалуйста, не открывайте никакие электронные письма и не переходите по ссылкам, которые вы могли получить от лица службы поддержки 2K Games», — говорится в сообщении компании.
Если же переход по ссылке все же был осуществлен, рекомендуется сбросить все пароли, хранящиеся в браузере, включить двухфакторную аутентификацию и запустить антивирус. На текущий момент сайт поддержки 2K Games все еще находится офлайн.
2K является издателем таких игровых франшиз, как Borderlands, Civilization, NBA 2K и многих других. Компания является дочерним предприятием Take-Two Interactive, также владеющей Rockstar Games.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что за взломом Rockstar Games и утечкой GTA VI может стоять 16-летний хакер из Lapsus$.