Крупная игровая студия стала жертвой хакерской атаки

«Сегодня нам стало известно, что некие третьи лица незаконно получили доступ к учетным данным одного из наших поставщиков платформы службы поддержки, которую 2K использует для связи с нашими клиентами. Неавторизованная сторона отправила сообщение некоторым игрокам, содержащее вредоносную ссылку. Пожалуйста, не открывайте никакие электронные письма и не переходите по ссылкам, которые вы могли получить от лица службы поддержки 2K Games», — говорится в сообщении компании.