Twitch частично примет меры против стримов азартных игр

На платформе Twitch больше нельзя будет проводить стримы азартных игр с сайтов, которые не имеют лицензии в США или в других юрисдикциях. Ограничения вступят в силу 18 октября.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

СМИ предполагают, что Twitch выступил с заявлением после «угрозы» забастовки популярных стримеров вроде Pokimane и Mizkif. Дело в недавнем скандале, связанным со стримером, который обманом выманил у зрителей около 200 тыс долларов на «финансирование своей зависимости от Counter-Strike: Global Offensive».

Популярные стримеры с Twitch готовят забастовку из-за трансляций азартных игрПосле этого на платформу начали оказывать давление, чтобы прекратить «продвижение потенциально опасного контента для юных впечатлительных фанатов». И похоже, что Twitch всё-таки решил внести ряд поправок в свою политику, однако это не означает полный бан на стриминг азартных игр.