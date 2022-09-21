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3 часа назад

Twitch заблокирует стримы азартных игр, но не полностью

Игромания.руиещё 1

На платформе Twitch больше нельзя будет проводить стримы азартных игр с сайтов, которые не имеют лицензии в США или в других юрисдикциях. Ограничения вступят в силу 18 октября.

Twitch частично примет меры против стримов азартных игр
Фото: Игромания.руИгромания.ру

СМИ предполагают, что Twitch выступил с заявлением после «угрозы» забастовки популярных стримеров вроде Pokimane и Mizkif. Дело в недавнем скандале, связанным со стримером, который обманом выманил у зрителей около 200 тыс долларов на «финансирование своей зависимости от Counter-Strike: Global Offensive».

Популярные стримеры с Twitch готовят забастовку из-за трансляций азартных игрПосле этого на платформу начали оказывать давление, чтобы прекратить «продвижение потенциально опасного контента для юных впечатлительных фанатов». И похоже, что Twitch всё-таки решил внести ряд поправок в свою политику, однако это не означает полный бан на стриминг азартных игр.

При этом отмечается, что некоторые крупнейшие сайты, попадающие под запрет, не только пользуются большой популярностью у стримеров, но и являются их спонсорами. xQc и Trainwreck, к примеру, зарабатывают на таком сотрудничестве «до миллиона в месяц».

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