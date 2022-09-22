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1 час назад

Team Spirit попросила Valve заменить логотип команды в Dota 2

Чемпионат.comиещё 1

Российский киберспортивный клуб Team Spirit обратился к разработчикам Dota 2 с просьбой заменить логотип команды в игровом клиенте.

Team Spirit попросила Valve заменить логотип команды в Dota 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Представители «драконов» отмечают, что Valve использует в наклейках с эмблемой команды старую версию лого — она отличается от новой поворотом головы, толщиной линий и расположением элементов.

TEAM SPIRIT

Вечером 20 сентября в Dota 2 появились наклейки с логотипами команд и фотографиями игроков, участвующими в The International 2022 — их можно собирать в коллекции, чтобы увеличивать уровень боевого пропуска.

На момент подготовки материала обычный стикер с эмблемой Team Spirit стоит около 10 рублей на Торговой площадке Steam. Самую дорогую, золотую версию наклейки можно приобрести за 390 рублей.

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